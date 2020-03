2019 für Molkereibranche "existenzbedrohend"

Wien - Die heimischen Molkereien haben 2019 nur knapp positiv bilanziert. Voriges Jahr sei für die Milchwirtschaft sogar "existenzbedrohend" gewesen, sagte der Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) und Chef der Kärntnermilch, Helmut Petschar, am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz in Wien. Zuletzt protestierten mehr als 3000 Milchbauern vor Spar-Filialen für höhere Preise.

Die Proteste hätten bei den derzeit laufenden Preisverhandlungen geholfen, so Petschar. Die Kärntnermilch habe sich mit Abnehmern - unter anderem Supermarktketten - auf Preiserhöhungen von vier bis fünf Prozent für das gesamte Sortiment geeinigt. Mit zwei Großkunden würden die Verhandlungen "in die Zielgerade einbiegen". Eine Pauschalkritik an der "Aktionitis" des Handels wollte der Verbandschef nicht äußern: "Es sind nicht alle Aktionen schlecht." Die "1+1 gratis" und "-50 Prozent-Aktionen" seien aber schädlich für die Wertigkeit der Lebensmittel.