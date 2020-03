Schüler filmten Wolf in Osttirol, Bär spazierte durch Dorf im Trentino

In St. Veit in Defereggen herrscht große Aufregung wegen eines Handyvideos. Jugendliche, die auf den Schulbus warteten, glaubten einen Wolf über das Feld laufen zu sehen, einer von ihnen filmte das davonstürmende Tier mit dem Smartphone. Und tatsächlich: „Wir gehen davon aus, dass es sich wirklich um einen erwachsenen Wolf handelt“, erklärt dazu Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Das könne man anhand der typischen Merkmale erkennen. Danach ist der Wolf noch einmal aufgetaucht, und zwar, als eine Schülerin mit ihren Eltern im Auto unterwegs war. Das Tier blickte von einer Lichtung ins Tal, drehte sich dann um und verschwand im Wald.

Kein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag im kleinen Trentiner Dorf Molina im Fleimstal seine Spuren im Neuschnee hinterlassen. Die Pfotenabdrücke stammen vom Bär M49, der im vergangenen Sommer aus einem Gehege nahe Trient geflohen war. Außerdem will ein junger Mann beobachtet haben, wie das Tier durch den Ortskern stapfte. Das berichtete gestern die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten. Kurze Zeit später soll er in einem Nachbardorf versucht haben, einen Esel zu reißen. M49 habe „dem Tier einen Prankenhieb“ versetzt und es verletzt, heißt es in dem Bericht.