Sozialwirtschaft: Protestkundgebung in Innsbruck

Innsbruck - Rund 80 Betriebsräte, Gewerkschafter und Sympathisanten versammelten sich am Mittwochvormittag zu einer Protestkundgebung vor den Innsbrucker Sozialen Diensten (ISD). Ziel der Kundgebung sei gewesen, den Arbeitgeberverband zum Einlenken in Bezug auf die 35-Stunden-Woche für die Beschäftigten im privaten Pflege-, Sozial- und Gesundheitsbereich zu bewegen", so die GPA-djp Tirol in einer Aussendung am Mittwoch .