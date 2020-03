Debatte im TT-Studio: Was bringt eigentlich der TSD-U-Ausschuss?

Innsbruck – Mit Befragungen der Geschäftsführerin der Tiroler Volkshilfe, Kersti­n Egger, Caritas-Direktor Geor­g Schärmer und dem ehemaligen Stellvertreter in der Abteilung Justiziariat, Paul Meyer, wurde am Mittwoch der Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) fortgesetzt. Nächste Woche ist Sozialreferentin Gabriele Fischer (Grün­e) geladen und am 25. März Landeshauptmann Günther Platter (VP). Danach will Ausschussvorsitzender und Landtagsvizepräsident Anton Mattle (ÖVP) mit allen sechs Landtagsfraktionen das weitere Vorgehen besprechen. Zuletzt hatten SPÖ und FPÖ ein rasches Ende des Ausschusses gefordert.