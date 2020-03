Britische Royals erlauben sich Scherze über Coronavirus

London – Das britische Königshaus ist bekannt für seine stoische Haltung in Krisensituationen. In Sachen Coronavirus haben die Royals sich nun angesichts der um sich greifenden Sorge sogar ein paar Scherze erlaubt.

„Ich bin in Selbstisolation", sagte Herzogin Camilla (72), die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles (71), als sie bei einem Besuch des Londoner Verkehrsmuseums (London Transport Museum) am Mittwoch einen Ein-Personen-Bunker betrat. Sie spielte damit auf die Empfehlung von Gesundheitsbehörden an, sich nach einer Reise in betroffene Regionen für zwei Wochen selbst zu isolieren, sollte man Erkältungssymptome aufweisen.