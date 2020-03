Unbekannter bedrohte in Telfs Kassiererin mit Messer aus dem Warensortiment

Telfs – Eine großangelegte Fahndung sorgte Mittwochabend in Telfs für Aufregung: Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Hofer-Filiale sperrte die Polizei alle Straßen, die aus dem Ort führten, riegelte die Hauptbverbindungen ab und hielt sämtliche Fahrzeuglenker an den Autobahnabfahrten im Großraum Telfs an: Ohne Erfolg – der Täter konnte vorerst unerkannt entkommen.