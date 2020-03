Österreich auf Platz 14: Diese Länder nehmen die meisten Flüchtlinge auf

Genf, Wien – Österreich zählt laut Regierung zu den Ländern, die pro Kopf die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Laut UNHCR lag Österreich 2019 global gesehen mit 131.366 Schutzberechtigten auf Platz 14. Das entspricht einem Anteil an der Bevölkerung von 1,47 Prozent. Weltweit am stärksten betroffen ist der Libanon (13,57 %). In der Türkei liegt der Anteil pro Kopf fast dreimal so hoch wie in Österreich.

Am wenigsten Aufnahmen in Europa gibt es in Albanien (Platz 140 mit 0,01 Prozent). Das EU-Land, das am wenigsten Flüchtlinge beherbergt, ist die Slowakei auf dem 110. Platz. Hier waren es weniger als 1000 Schutzgewährungen (0,02 Prozent). Schlusslicht in dieser Statistik ist der Inselstaat Samoa, gemeinsam mit Vietnam und Aruba. In diesen drei Ländern gab es in dem betreffenden Zeitraum überhaupt keine Schutzgewährungen. (APA)