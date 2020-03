Ein echter Schwede im Alpenzoo: Luke, der Elch, ist da

Innsbruck – Er ist gut eineinhalb Jahre alt, kein Leichtgewicht und ein echter Schwede: Elch Luke ist der Neue im Alpenzoo. Aus dem Zoo Boras in Schweden, wo er geboren wurde, kam er nach etwas mehr als zwei Tagen Anreise am 2. Februar in Innsbruck an. Nachdem er nun Zeit hatte, sich an die Tiroler Bergluft zu gewöhnen, leistet er nun seinen beiden Elchdamen im Alpenzoo-Gehege Gesellschaft.