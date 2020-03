Unbekannter belästigte Wirt mit über 1400 Anrufen

Parndorf – Allein von Dezember 2018 bis Februar 2019 soll ein Unbekannter rund 1400 Mal in einem Gasthaus in Parndorf im Bezirk Neusiedl am See angerufen haben. Die Anrufe hätten im Dezember 2018 begonnen – zunächst blieb es am anderen Ende der Leitung still. Ab Anfang des Vorjahres soll der Unbekannte dann gesprochen und dabei auch Morddrohungen ausgestoßen haben. Weil er von einem unangemeldeten Wertkartenhandy anrief, gelang es vorerst nicht, ihn auszuforschen.