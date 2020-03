Viele junge Männer untauglich: Regierung plant Teiltauglichkeit

Wien – Österreichs Bundesheer stehen immer weniger junge Männer zur Verfügung. Schuld daran sind nicht nur sinkende Geburtenzahlen und der Zulauf zum Zivildienst, sondern auch gesundheitliche Gründe. Ein kontinuierlich steigender Anteil der Stellungspflichtigen ist untauglich, geht aus den Daten der Statistik Austria hervor. Die Bundesregierung will nun mit der Einführung der Teiltauglichkeit kontern.

Gestiegen ist neben den Untauglichen auch die Quote der Übergewichtigen, von 17,2 (1972) auf 29,3 Prozent (2000). Aus den detaillierten Diagnosedaten geht hervor, dass die Zahl der jungen Männer mit Adipositas beim Jahrgang 1990 bei 4831 lag, was 10,8 Prozent der Stellungspflichtigen ausmachte. Bei den heute 20-jährigen Stellungspflichtigen hatten fast 13 Prozent krankhaftes Übergewicht.

Der Raucheranteil wird seit dem Geburtsjahr 1982 erhoben. Die damals geborenen waren bei ihrer Musterung 18 Jahre später zu 52 Prozent Raucher. Beim Jahrgang 2000 lag der Raucheranteil nur noch bei 26,6 Prozent, war also fast auf die Hälfte gesunken.

Der Pool an Grundwehrdienern sinkt aber nicht nur wegen der Geburten- und Gesundheitsdaten, sondern auch wegen des Zulaufs zum Zivildienst. Von knapp über 1000 Personen Anfang der 1980er-Jahre stieg deren Zahl auf etwa 15.000 in den vergangenen Jahren.

"Teiltaugliche" Grundwehrdiener werden dann für Verwaltungs- oder Versorgungstätigkeiten eingesetzt. Nur wer aufgrund einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung tatsächlich nicht dazu in der Lage ist, soll auch in Zukunft weder Präsenz- noch Zivildienst leisten müssen, wie es in dem der APA vorliegenden Ministerratsvortrag heißt, den Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit der für die Zivildienstagenden zuständigen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) einbringen wird.