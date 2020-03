Bill Clinton verrät in Doku persönliche Folgen der Lewinsky-Affäre

New York – Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat seine Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky als Versuch bezeichnet, mit dem Stress seiner Präsidentschaft umzugehen. In einer vierteiligen Doku-Serie für die Internetplattform Hulu, die am Freitag erschien, sagte er, die sexuelle Beziehung zu der damals 22-Jährigen sei etwas gewesen, was er getan habe, "um mit meinen Ängsten umzugehen".