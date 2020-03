Überfall auf Supermarkt in Pfaffenhofen: Fahndung vorerst negativ

Telfs, Pfaffenhofen – Nach einem Überfall in Telfs am Mittwoch hat ein Unbekannter am Freitagabend ebenfalls mit einem Messer einen Supermarkt am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unbekannte wie ein normaler Kunde mit Waren an der Kasse angestellt. Plötzlich habe er dann aber "Überfall" gerufen und die 36-jährige Kassiererin aus Telfs mit einem Messer bedroht.