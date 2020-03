Coronavirus: Influenza und Covid-19 im Vergleich

Dabei ist die Influenza-Saison – im Gleichklang mit der Witterung und steigenden Temperaturen –schon im Abflauen. Heuer sei im Vergleich zu 2018 eine "stärkere Welle" zu verzeichnen, "aber keine sehr starke Virusaktivität", erläuterte Monika Redlberger-Fritz vom Zentrum für Virologie an der MedUni Wien bei einem Pressegespräch in der Bundeshauptstadt.

Mit Stand vom vergangenen Mittwoch sind in der gesamten Saison bisher rund 245.000 Menschen an Influenza, also an der "richtigen" Grippe, erkrankt. Vergangenes Jahr gab es am Ende der Saison insgesamt 145.000 Influenzafälle, 2017/18 hingegen habe es eine starke Welle mit rund 440.000 Fällen gegeben.