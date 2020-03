Wacker schlägt den FAC und klettert in der Tabelle auf Rang drei

Innsbruck - Der FC Wacker Innnsbruck hat das Aus im Cup-Halbfinale am Mittwoch gut verdaut. Die Schwarz-Grünen bezwangen am Samstag im heimischen Tivoli den FAC mit 1:0. Goldtorschütze für den FCW war Murat Satin, der in der 26. Minute per Elfmeter traf.