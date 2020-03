Norbert Hofer mit 75,8 Prozent neuer FPÖ-Obmann im Burgenland

Neudörfl – Norbert Hofer ist am Samstag in Neudörfl mit 75,75 Prozent zum burgenländischen FPÖ-Landesparteiobmann gewählt worden. Der FPÖ-Bundesparteichef erhielt 100 von 132 gültigen Stimmen. 32 Delegierte votierten für den Ex-Landtagsabgeordneten Manfred Haidinger, der 24,24 Prozent erreichte. Stimmberechtigt waren insgesamt 150 Delegierte.

Vor der Abstimmung hatte es angesichts der Kampfkandidatur auf dem Landesparteitag der FPÖ mehrfach Appelle an den innerparteilichen Zusammenhalt gegeben. Er sei als Demokrat angetreten und nehme die Wahl zur Kenntnis, betonte Haidinger nach dem Votum: „Wir stehen jetzt alle gemeinsam hinter unserem neu gewählten Landesparteiobmann." Man gehe mit ihm mit neuem Elan in die nächsten drei Jahre, um gemeinsam die Gemeinderatswahlen im Burgenland schlagen zu können.

„Es war mir nie daran gelegen hier irgendwo einen Streit in die Partei zu bringen", betonte Haidinger vor der Obmann-Wahl. Er wolle auch keine Spaltung in die Partei bringen. Es sei nicht einfach für ihn, gegen Bundesobmann Hofer zu kandidieren, „das war auch nie meine Absicht".

Für ihn stelle es sich momentan so dar, dass „das Establishment in der eigenen Partei" erhalten werden solle. Am 26. Jänner sei die Landtagswahl verloren gegangen. Haidinger kritisierte die danach rasch erfolgte Bestellung des als Landeschef zurückgetretenen Johann Tschürtz zum Klubobmann im burgenländischen Landtag. Zudem sei Petschnig in einer Präsidiumssitzung als Parteiobmann designiert worden, was nicht statutenkonform sei.