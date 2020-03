Gut zu wissen: Vier goldene Geld-Regeln für Frauen

Wien – In den 1970er-Jahren machte die Frauenbewegung Emanzipation auch in Österreich zum Thema. Heute ist es die Frauenquote, die in Chefetagen und der Politik das alte Rollenmuster aufzuweichen versucht. Doch es gibt eine Bastion, in der die Männer immer noch dominieren und das traditionelle Rollenbild behaupten – und zwar, wenn es ums Geld geht. Frauen verdienen im Schnitt immer noch weniger als Männer, nehmen längere berufliche Auszeiten wegen der Kindererziehung, und arbeiten häufiger in Teilzeit.