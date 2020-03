Houston Rockets verloren trotz Quadruple-Double von Harden

Trotz einer starken Leistung ihres Topstars James Harden kassierten die Houston Rockets am Samstag in der NBA die dritte Niederlage in Folge. Der 30-Jährige brachte es auf 30 Punkte, 10 Rebounds, 14 Assists und 10 Turnovers und schaffte damit ein Quadruple-Double, dennoch endete die Partie mit einem 108:99-Heimsieg der Charlotte Hornets.