Schere zwischen Wählärzten und Kassenärzten weiter groß

Wien – Die Schere zwischen Wahlärzten und Kassenärzten hat sich auch im letzten Jahr nicht verkleinert. Ende vergangenen Jahres waren in Österreich 10.175 Wahlärzte registriert – um 76 mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Ärzte mit einem Vertrag einer Gebietskrankenkasse (jetzt ÖGK) ist um 75 auf 7174 gestiegen, geht aus Daten der Ärztekammer hervor, die der APA vorliegen.

Dazu kamen noch 1025 Mediziner mit einem Vertrag kleinerer Kassen oder Krankenfürsorgeanstalten (KFA). Deren Zahl ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 400 gesunken.

Verschärft wird das Problem für die Patienten durch die steigende Zahl an unbesetzten Kassenstellen. Mit Jahresbeginn waren in Österreich 157 von den Krankenkassen ausgeschriebene Stellen für Ärzte nicht besetzt, das waren um 28 mehr als vor einem Jahr. Diese Steigerung geht fast zur Gänze auf das Konto der Allgemeinmediziner, wo die Zahl der unbesetzten Stellen von 68 um fast 40 Prozent auf 95 angewachsen ist. Bei den Fachärzten ist nur eine unbesetzte Stelle hinzugekommen, zum Jahreswechsel waren es 62.

Und der Obmann der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer befürchtet, dass das Problem angesichts des prognostizierten Defizits in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) noch größer wird: „Man kann sich leicht vorstellen, was passiert, wenn nun die Ärzte die ÖGK-Finanzpannen ausbaden sollen und viele Kollegen ihre Kassenverträge zurücklegen beziehungsweise junge Kollegen sich gegen einen Eintritt ins Kassensystem entscheiden." (APA)