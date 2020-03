SV Ried drehte Partie in Amstetten und marschiert Richtung Bundesliga

Amstetten – Die SV Ried baute die Tabellenführung in der 2. Liga aus. Die Innviertler feierten am Sonntag in der 19. Runde einen 2:1-Auswärtssieg über SKU Amstetten und liegen damit bereits acht Punkte vor dem Tabellenzweiten Austria Klagenfurt, der am Samstag im Heimspiel gegen den FC Dornbirn nur ein 1:1 erreicht hatte.