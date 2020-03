Frauenanteil in Österreichs Politik gestiegen

In Europa gibt es mehr Spitzenpolitikerinnen als noch vor einem Jahr. Nicht nur die EU-Institutionen sind im vergangenen Jahr weiblicher geworden, auch auf nationalstaatlicher Ebene hat sich der Frauenanteil in politischen Ämtern erhöht.

Von den 27 Mitgliedern der EU-Kommission sind 12 weiblich, der Frauenanteil stieg von 32,1 Prozent auf 44,4 Prozent an. Mit Ursula von der Leyen steht seit Dezember 2019 außerdem die erste Frau an der Spitze der Behörde. Auch im Europäischen Parlament ist nach der EU-Wahl des Vorjahres der Frauenanteil von 36,4 Prozent auf 40,4 Prozent gestiegen.

Der Anteil der weiblichen Regierungsmitglieder in den EU-Staaten ist mit 30,6 Prozent nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr (30,5 Prozent). In vier Staaten liegt der Frauenanteil über 50 Prozent: nämlich in Spanien mit 58,8 Prozent, in Finnland mit 57,9 Prozent, in Österreich mit 53,3 Prozent und in Schweden mit 52,2 Prozent, wie aus einer Aufstellung von Werner Zögernitz, früherer ÖVP-Klubdirektor und Leiter des Instituts für Parlamentarismus und Demokratiefragen, hervorgeht.