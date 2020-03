Polizist bei Alpinübung am Großglockner tödlich verunglückt

Heiligenblut - Ein 33-jähriger Polizist ist am Sonntag im Großglocknergebiet während eines Kurses der Alpinausbildung ums Leben gekommen. Ein kleines Schneebrett erfasste ihn gegen 11.30 Uhr bei der Abfahrt von der Adlersruhe in Richtung Pasterze. Der Kärntner wurde zwar nur teilweise verschüttet, erlitt aber so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.