LASK mit drei Punkten Vorsprung auf Salzburg in die Meistergruppe

Innsbruck – Der LASK startet mit drei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg in die zehn Spiele umfassende Meistergruppe der Bundesliga. Die Oberösterreicher bezwangen am Sonntag in der 22. und letzten Runde des Grunddurchgangs Mattersburg auswärts1:0. Salzburg setzte sich gegen Sturm Graz ungefährdet mit 2:0 durch.