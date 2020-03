Bus in Innsbruck von Auto gerammt: Pkw-Lenker verletzt

Innsbruck – Ein Mann ist am Sonntagvormittag in Innsbruck bei einem Autounfall verletzt worden. Ein Linienbus, gelenkt von einem 35-jährigen Österreicher, fuhr auf der Geyrstraße in Richtung Norden. Vor der Kreuzung mit der Amraser-See-Straße bremste der Mann wegen Rotlichts ab und fuhr in die Kreuzung ein, als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, schildert die Polizei. Ein 49-jähriger Österreicher fuhr gleichzeitig in die Kreuzung ein, übersah jedoch die Verkehrsampel und den Bus. Der Mann, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war, rammte den Bus.