Als der Schulweg eine lange Bergwanderung war

Volders – Dass man in einer 4500-Einwohner-Gemeinde den gesamten Bildungsweg vom Kindergarten bis zur Matura absolvieren kann, ist außergewöhnlich. Genau diese erstaunliche Bildungsvielfalt in Volders steht nun im Mittelpunkt einer Ausstellung. Unter dem Motto „Bildung Volders“ – aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums der Neuen Mittelschule – stellt die Schau im Saal Volders sämtliche örtlichen Bildungseinrichtungen und deren Geschichte vor. Die Idee dazu hat der Kurator, Ortschronist Karl Wurzer, gemeinsam mit Kulturausschuss-Obmann Reinhard Steinlechner und dessen Vorgängerin Marlies Gruber entwickelt.

Historische Klassenfotos und Gebäudeaufnahmen geben z. B. Einblick in den Volderer Volksschulalltag von anno dazumal, Unterrichtsmaterialien aus dem Zweiten Weltkrieg und den 1960er Jahren werden jenen von heute gegenübergestellt.

Eine ganz kleine Schule mit einem umso weitläufigeren Sprengel ist die Volksschule Großvolderberg, die heuer ihr 80-jähriges Bestehen feiert. Bevor es „am Berg“ eine eigene Schule gab, mussten die Kinder, heute unvorstellbar, bei jeder Witterung täglich den beschwerlichen Weg nach Volders und zurück auf sich nehmen – von den höchstgelegenen Bauernhöfen aus bedeutete das jeweils bis zu 800 Höhenmeter! Wie es war, fast 50 Kinder aus neun Schulstufen in einer Klasse zu unterrichten, vermittelte bei der Vernissage der langjährige Schulleiter Walter Pichler.

Die rasanten technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 50 Jahre zeigte Robert Liebsch, Direktor der NMS Volders, auf: 1970, als er selbst noch Schüler war, gab es an der neuen Volderer Hauptschule nur ein einziges Tonbandgerät und statt eines Kopierers einen Spiritusvervielfältiger mit sehr wechselhaften Ergebnissen. Heute sind an der NMS Internet und PC-Arbeitsplätze in jeder Klasse selbstverständlich. Auch die Geschlechterrollen haben sich gewandelt: Bis 1985 gab es das Fach Geometrisches Zeichnen nur für Buben, Hauswirtschaft bis 1987 nur für Mädchen.