"Nicht normal": Spanien erwartet Hitzewelle mit bis zu 34 Grad

"Das, was da auf uns zukommt, ist nicht normal", zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press am Montag Aemet-Sprecher Ruben del Campo. Die Temperaturen lägen dann teilweise um zehn Grad höher als durchschnittlich in dieser Jahreszeit. Ein besonders großer Temperaturanstieg wird unter anderem in Kastilien und Leon, Navarra, in der Provinz Teruel sowie rund um Madrid erwartet. Am Mittwoch erreichen die ungewöhnlichen Werte dann auch die Pyrenäen, Katalonien, Valencia und Murcia.