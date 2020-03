ÖSV-Boss Schröcksnadel: „Wir müssen wieder hungrig werden“

Wie sehr wurmt Sie nach 30 Jahren der erstmalige Verlust des alpinen Nationencups, den Sie sich so gewünscht hätten?

Schröcksnadel: Die Damen waren nicht in der Lage, an die Leistungen der Vorsaison anzuschließen, was einen bei 17 Verletzten nicht zu wundern braucht. Allein Bernadette Schild oder Hannes Reichelt hätten 500 bis 1000 Punkte machen können.