Zwei Wochen, die bei den Alpenvolleys alles verändert haben

Innsbruck – Vor dem Auswärtsspiel in Friedrichshafen (22. Februar) hatte die Truppe von Headcoach Stefan Chrtiansky acht der neun Liga-Spiele souverän gewonnen. Man lag auf Rang zwei und der Traum von einem möglichen Finale im dritten Jahr inklusive Rückkehr in die Champions League durfte zumindest in den Hinterköpfen schlummern. Dann kam der Negativlauf, der auch Trainer-Fuchs Chrtiansky vor ein Rätsel stellt: „Dass eine Mannschaft mental so verkrampft, ist ungewöhnlich. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie.“