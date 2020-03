„Geht um Leben und Tod“: Derbys werden zu Geisterspielen

Mönchengladbach, Dortmund – Mit martialischen Worten sind in der Fußball-Bundesliga erstmals Geisterspiele verfügt worden. Ausgerechnet die von den Fans heiß erwarteten Derbys Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln und Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 dürfen wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus nur ohne Publikum stattfinden. „Es geht hier wirklich um Leben und Tod für die Zuschauerinnen und Zuschauer“, sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau (SPD) am Dienstag. Das sei keine Panikmache, sondern eine nüchterne Einschätzung.

Auch Werder Bremen darf am Montag gegen Bayer Leverkusen nur vor leeren Rängen spielen. Und auch für den Knaller Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München am 4. April droht ein Geisterspiel.

Erstmals überhaupt werden in Mönchengladbach am Mittwoch (18.30 Uhr) bei einem Bundesligaspiel keine Zuschauer zugelassen. Das Rheinderby sollte ursprünglich bereits am 9. Februar ausgetragen werden, wurde damals aber wegen des Orkantiefs „Sabine“ verschoben.