Bundesliga setzt zwei Spieltage aus, LASK gegen ManUnited ohne Fans

Bundesliga: Wie die Verantwortlichen in einer Aussendung am frühen Nachmittag mitteilte, werden die Spiele der kommenden beiden Runden in der Bundesliga und 2. Liga auf unbestimmte Zeit verschoben. Über die Nachtragstermine soll in einer Klubkonferenz kommende Woche entschieden werden. Aus Tiroler Sicht sind die WSG-Spiele gegen St. Pölten (14.3.) und Altach (21.3.) sowie die Wacker-Partien gegen den FC Juniors OÖ (13.3.) und Amstetten (22.3.) betroffen.