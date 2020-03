Fußball bis Eishockey: Diese Maßnahmen setzt Österreichs Sport wegen Corona

Die Bundesliga setzt die Spiele der ersten und zweiten Liga vorerst aus. Das betrifft in einem ersten Schritt die ersten beiden Runden in der Meister- bzw. Qualifikationsgruppe sowie die Spiele der 20. und 21. Runde der 2. Liga. Über die Nachtragstermine entscheidet die Bundesliga kommende Woche in einer Clubkonferenz. Das für Donnerstag (18.55 Uhr/live Puls 4 und DAZN) auf der Linzer Gugl angesetzte Achtelfinal-Hinspiel der Europa-League zwischen dem LASK und Manchester United geht ohne Zuschauer über die Bühne. Das Stadion wäre mit 14.000 Besuchern ausverkauft gewesen. Der ÖFB will die Länderspiele des Nationalteams am 27. März in Wales und am 30. März in Wien gegen die Türkei austragen. Am Mittwoch finde diesbezüglich ein Treffen des Verbands mit den zuständigen Behörden und Vertretern des Krisenstabs statt.