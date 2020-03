Einbruchsdiebstahl in Café in Dölsach

Bislang unbekannte Täter gelangten am Dienstag in der Zeit zwischen 1 Uhr und 14.15 Uhr durch Aufzwängen eines Fensters in ein Café in Dölsach. In weiterer Folge brachen die Täter in einem Nebenraum einen Wandtresor gewaltsam auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.