„Sie sprechen ja Deutsch!“: 5 Fragen an Wetter-Moderatorin Eser Akbaba

„Man hat mir viele Steine in den Weg gelegt, aber ich habe sie als Treppe benutzt“, sagt ORF-Wettermoderatorin Eser Akbaba. Ihre Eltern stammen aus Ostanatolien, sie wurde in Österreich geboren. In Innsbruck stellte sie gestern gemeinsam mit Jürgen Pettinger ihr Buch „Sie sprechen ja Deutsch!“ vor.