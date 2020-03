Deutscher Ex-Minister Norbert Blüm seit Blutvergiftung gelähmt

Hamburg – Der ehemalige deutsche Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) ist seit einer Blutvergiftung im vergangenen Jahr von den Schultern abwärts gelähmt. In einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die Zeit schrieb Blüm laut Vorausmeldung vom Mittwoch: „Noch nehme ich das Urteil nicht ganz so ernst, wie ich eigentlich müsste, weil mein Lebensgefühl es nicht akzeptiert, auf Dauer gelähmt zu sein.“

Blüm war der Zeit zufolge nach einer Sepsis in ein Koma gefallen und kann seitdem weder Arme noch Beine bewegen. Das Krankenhaus verließ der 84-Jährige demnach nach monatelangen Aufenthalten in der vergangenen Woche. „Ich fühle mich wie eine Marionette, der sie die Fäden gezogen haben, so dass ihre Teile zusammenhanglos in der Luft baumeln“, schrieb Blüm in dem Beitrag, den er laut „Zeit“ seiner Frau diktierte.