Sonnenschein und fast 20 Grad: Frühling macht sich in Tirol breit

Innsbruck – „Im Kalender ist es zwar noch Winter, doch aktuell schaut der Vorfrühling bei uns vorbei": So fasst Werner Troger von den Meteo Experts seine Prognose für die nächsten Tage zusammen. Viel Sonnenschein und Temperaturen, die an der 20-Grad-Marke kratzen, sorgen für Frühlingsgefühle in Tirol. Getrübt werden diese nur kurzfristig von einem kleinen Dämpfer am Freitag. Ist dieser übertaucht, winken nächste Woche wiederum sonnige Aussichten – das wechselhafte Wetter hat vorerst ein Ende.

Schon am Mittwoch scheint in weiten Teilen Tirols die Sonne, die Wolken vom Vormittag lösen sich rasch auf. Noch schöner dürfte es laut Troger am Donnerstag werden, hier ist es umgekehrt: Eher in der zweiten Tageshälfte schleichen sich ein paar Wolken ein. Und was sagt das Thermometer? „20 Grad gehen sich eher nicht aus, aber deutlich über 15 Grad bestimmt", meint der Meteorologe.