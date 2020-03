63-Jährige bei Lawinenabgang in Osttirol verschüttet

St. Jakob in Defereggen - Am Mittwoch machten sich zwei mehrköpfige Schweizer Tourenskigruppen in Begleitung von zwei Bergführern auf den Weg zum Hochkreuzspitz in Osttirol. Dabei wurde eine 63-jährige Schweizerin von einer kleineren Lawine erfasst und teilweise verschüttet. Sie wurde von den Ersthelfern ausgegraben und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen