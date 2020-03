Notbetrieb für 99.000 Schüler in Tirol: Sperren und Unterricht "light"

Innsbruck – Für die Schule klingelt die Pausenglocke. Für eine sehr lange große Pause. Die zieht sich nämlich bis nach Ostern. Am Montag schließen die ersten Schulen in Tirol in der Corona-Krise. Anfangs für die Schüler der Oberstufe. Ab Mittwoch sollen, soweit es möglich ist, auch die anderen Kinder daheim bleiben. Das gilt auch für die Kindergärten und Horte. Wer keine Betreuung zu Hause ermöglichen kann, der kann die Kleinen in die Schule schicken. Dort wird es einen „Unterricht light“ geben, wie Bildungslandesrätin Beate Palfrader es gestern Abend nannte. Wie das letztlich in der Praxis genau ablaufen soll, das werden wohl erst die kommenden Tage zeigen. Die Betreuung sei damit jedenfalls gewährleistet.