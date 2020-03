Österreichs Abwasser: Cannabis Nummer eins, keine Zunahme bei Kokain

Innsbruck – Das Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck (GMI) ist Teil des europaweiten Netzwerkes SCORE, das in Zusammenarbeit mit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) jährlich die Mengen einzelner verbotener Substanzen in den Abwässern europäischer Städte untersucht, darunter auch die Abwässer von acht österreichischen und zwei Südtiroler Kläranlagen. Seit Donnerstag liegen die Ergebnisse vor.

Bezogen auf die Einwohnerzahl waren Graz, Innsbruck und Bozen mit jeweils mehr als 100.000 Bewohnern die größten untersuchten Gemeinden. In jeder der untersuchten Regionen war Cannabis die dominierende Droge, wobei in den Städten tendenziell mehr Cannabis konsumiert wird, als im ländlichen Raum. Der höchste Pro-Kopf-Verbrauch an THC war dabei in Innsbruck zu messen. Im Gegensatz dazu wiesen Graz und Bozen vergleichsweise niedrigere THC-Pro-Kopf-Konsummengen auf.