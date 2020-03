Dörfer im Paznauntal geben sich trotz Coronafällen kämpferisch

Ischgl/Kappl/See – Das Paznauntal ist besonders stark vom Coronavirus betroffen. Fast die Hälfte der 81 Tiroler Infizierten weist einen Bezug zu Ischgl auf. Während dort der Skibetrieb am Samstag eingestellt wird, fürchten die Nachbargemeinden Kappl und See ebenfalls ein bevorstehendes Aus der Wintersaison. Die Bewohner der Gemeinden wollen deswegen aber nicht so schnell verzagen.

„Ein Bergdorf verzweifelt nicht so schnell", meinte Helmut Ladner, Bürgermeister vom Skiort Kappl. „Wir sind hart aufgewachsen und sind hart im Nehmen", wusste er über die 2620 Einwohner zu berichten. Eine gewisse Unsicherheit sei in der Bevölkerung trotzdem zu verspüren, da man noch nicht wisse „wohin das führt". Neun Menschen wurden zuletzt in Kappl positiv getestet.

Alltagsleben noch wie gewohnt aufrecht

In den Lokalen im Ort und auf der Skipiste sei am Mittwoch jedenfalls alles noch wie üblich gewesen. Lediglich ein Betrieb hatte seine Pforten geschlossen, da eine Person dort infiziert war. Der Skibetrieb in Kappl ist bisher noch aufrecht – am Donnerstag soll aber im Laufe des Tages entschieden werden, wie es weiter geht. Für Kappl hätte eine solche Maßnahme weitreichende Konsequenzen, denn mit 400 touristischen Betrieben ist der Ort vom Tourismus abhängig.

Der Nachbargemeinde See mit 1263 Einwohnern ergeht es da nicht anders. Bürgermeister Anton Mallaun schätzte, dass in etwa 80 bis 90 Prozent der Einwohner direkt oder indirekt vom Tourismus leben. Die meisten haben aber laut Mallaun Verständnis für die gesetzten Maßnahmen – bei jenen, für die es geschäftsschädigend ist, sehe es aber zum Teil anders aus. Auch hier wird am Donnerstag entschieden, ob der Skibetrieb aufrechterhalten wird. Ansonsten gehe auch in See im alltäglichen Leben „alles seinen gewohnten Gang", meinte er. Von menschenleeren Gassen sei hier nicht die Rede.

Gegen komplette Abriegelung

Über eine komplette Abriegelung der betroffenen Orte im Paznauntal – wie zuletzt etwa in Italien – wollten aber weder Mallaun, Ladner noch der Bürgermeister von Ischgl, Werner Kurz nachdenken. „Wenn die Skigebiete geschlossen sind, brauchen wir die Straßen nicht mehr schließen. Dann sind nur mehr einzelne Autos unterwegs", schätzte Mallaun.