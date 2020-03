Weitere Weltcup-Bewerbe abgesagt: Stefan Kraft Gesamtsieger

Trondheim – Skispringer Stefan Kraft ist zum zweiten Mal nach der Saison 2016/17 Weltcup-Gesamtsieger. Da die restlichen Weltcup-Bewerbe am Donnerstagnachmittag wegen der Coronavirus-Epidemie vom Internationalen Skiverband (FIS) abgesagt worden sind, holte der 26-jährige Salzburger die große Kristallkugel. In der Endwertung lag Kraft mit 1.659 Punkten klar vor dem Deutschen Karl Geiger (1.519) an der Spitze.

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Für Kraft und Co. entfallen damit nicht nur die Wettbewerbe in Trondheim und Vikersund, sondern auch die Skiflug-WM (19. bis 22. März) im slowenischen Planica, die eigentlich ohne Zuschauer ausgetragen werden sollte. Stattdessen soll die Flug-WM nun im kommenden Winter 2020/21 stattfinden, wie es von der Fis weiter hieß. Bei den Frauen fallen die Springen der Blue Bird Tour in Russland ersatzlos aus.

Auch bei den Damen werden die Österreicherinnen die Reise zu den letzten Bewerben nach Russland nicht mehr antreten. Die Entscheidung fiel unabhängig von einer Austragung in Russland durch den Österreichischen Skiverband (ÖSV).

Der Sieg in der Gesamtwertung geht damit an die Titelverteidigerin Maren Lundby (NOR). Chiara Hölzl wird die Saison knapp dahinter auf dem zweiten Platz beenden - eine persönliche Bestleistung für die 22-jährige Salzburgerin. Ebenso für die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig, für sie endet die Saison auf dem dritten Platz der Gesamtwertung. (APA)

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent