Innsbruck – Wertvolle Beute machten Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck: Die Unbekannten brachen zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr in ein Firmengebäude ein und entwendeten 13 Motorsägen der Marken „Husqvarna und Stihl“ sowie drei Motorsensen der Marke „Stihl“. Der Schaden beträgt laut Polizei mehr als 10.000 Euro. (TT.com)