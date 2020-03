Alpenvolleys siegten, deutsche Liga stellte aber vorzeitig den Betrieb ein

Die Tatsache, dass die Hypo Tirol Alpenvolleys am Donnerstag in der Olympiahalle keine Zuschauer auf den Rängen hatten, spielte für Tirols Volleyballer keine Rolle. Gegen Giesen beendeten die Dunkelblauen ihren Querlauf und triumphierten am Ende ungefährdet mit 3:0 (25:22, 25:15, 25:20) in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs der deutschen Liga.