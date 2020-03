Jetzt auch Deutschland: In allen europäischen Top-Ligen ruht der Ball

DEUTSCHLAND: Die deutsche Bundesliga hat den Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie nun doch sofort unterbrochen und wird an diesem Wochenende nicht mehr spielen. Dies teilte die DFL am Freitagnachmittag mit. „Angesichts der Dynamik des heutigen Tages“ habe man beschlossen, „den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen“. Am Vormittag hatte es zunächst geheißen, man werde den Spielbetrieb ab kommendem Dienstag bis zum 2. April unterbrechen. Bei dieser Unterbrechung soll es zunächst auch bleiben, allerdings schon ab heute.

„Hintergrund ist unter anderem, dass sich im Lauf des Tages der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus im Umfeld mehrerer Clubs und von deren Mannschaften ergeben haben und weitere Infektionen nicht auszuschließen sind“, schrieb die DFL zur Begründung der späten Absage. Eigentlich hätten die Partien als Geisterspiele stattfinden sollen. Das Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen war allerdings schon im Lauf des Freitags abgesetzt worden. Auch Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn, die am Freitagabend (20.30 Uhr) spielen sollten, beantragten bei der DFL eine Verlegung.

ENGLAND: In einer Krisensitzung hat die Premier League auf die positiven Coronavirus-Tests von Arsenal-Trainer Mikel Arteta und Chelsea-Profi Callum Hudson-Odoi reagiert und alle Spiele bis mindestens zum 3. April abgesagt. Der FC Arsenal hatte mitgeteilt, dass eine „signifikante“ Anzahl von Personen, „einschließlich des gesamten Kaders und des Trainerteams der ersten Mannschaft“, von den nun nötigen Quarantäne-Maßnahmen betroffen sei. Dies dürfte auch die deutschen Profis Bernd Leno, Mesut Özil und Shkodran Mustafi betreffen. Der FC Chelsea, dessen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern abgesagt wurde, hatte zuvor die Erkrankung von Hudson-Odoi öffentlich gemacht. 850 Mitarbeiter von Aston Villa beeindruckten mit sozialem Engagement: Sie verpackten umgehend warme Essen für das verschobene Spiel gegen Chelsea am Samstag, um Wohltätigkeitsorganisationen für Obdachlose zu unterstützen.

FRANKREICH: Die französische Fußball-Profiliga LFP hat bis auf weiteres alle Spiele der Ligue 1 und Ligue 2 ausgesetzt. Die Epidemie müsste jetzt eingedämmt und die am stärksten gefährdeten Personen geschützt werden, hieß es von der LFP. Die für Freitagabend geplante Partie von Olympique Lyon und Stade Reims wurde verschoben, ein Ersatzdatum noch nicht benannt. Noch zu Beginn der Woche hatte LFP zunächst erklärt, dass alle Spiele der obersten Ligen bis Mitte April ohne Zuschauer stattfinden sollten.

ITALIEN: Beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin befinden sich nach dem positiven Coronavirus-Test von Abwehrspieler Daniele Rugani insgesamt 121 Personen - darunter Spieler, Trainer und Betreuer - in häuslicher Quarantäne. Beim Serie-A-Verein um den deutschen Ex-Nationalspieler Sami Khedira hatte sich der 25 Jahre alte Rugani per Twitter gemeldet und geschrieben, dass es ihm gut gehe. Sein Verein hatte zuvor mitgeteilt, dass Rugani keine Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 zeigen würde. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat die Regierung sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt. Auch Juves Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon ist inzwischen abgesetzt.

