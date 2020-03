Asselborn will Aufnahme von Kindern aus griechischen Lagern konkretisieren

Brüssel, Wien – Der luxemburgische Minister für Immigration und Asyl, Jean Asselborn, wünscht, dass die von mehreren EU-Ländern geplante Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen aus Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln in den nächsten Tagen konkretisiert wird. "Ich hoffe nur, dass wegen des Virus (Corona-, Anm.) nicht alles wieder gestoppt wird", sagte Asselborn vor Beginn des EU-Innenrates am Freitag.

Asselborn zufolge leben rund 1000 Kinder und Jugendliche "in sehr sehr prekärer Situation" auf den griechischen Inseln. In ganz Griechenland seien es ungefähr 5000. "Sieben, acht EU-Länder möchten anpacken" und haben sich laut dem Außenminister zu deren Aufnahme bereit erklärt. Dies sei ein Weg, wie man Griechenland helfen könne, "nicht nur mit Geld, sondern auch mit Tat", sagte Asselborn in Brüssel.