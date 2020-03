Gut zu wissen: Was man in der Quarantäne im April streamen kann

➤ Mamma Mia! Here We Go Again (Amazon Prime): In dieser Fortsetzung der „ABBA-Musikkomödie“ spielen wieder Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth die Hauptrollen. Der Film spielt 5 Jahre nach Teil eins. Ab 15. April.

Die erfolgreiche Dokureihe "All or Nothing" geht in die fünfte Staffel. Im Fokus der nach der NFL-Saison ausgestrahlten Staffel stehen diesmal die Philadelphia Eagles, Super-Bowl-Champion von 2018. Ab 10. April

Die erfolgreiche Dramedy-Serie von und mit Comedian Ricky Gervais geht in die zweite Runde: In der ersten Staffel sieht der Lokaljournalist Tony (Ricky Gervais) nach dem Tod seiner Frau Lisa nur noch Gefallen darin, die Welt für seinen Verlust zu bestrafen, indem er brutale Ehrlichkeit und bösartige Kommentare an den Tag legt. Auch in der zweiten Staffel trauert Tony weiterhin um Lisa, doch er versucht gleichzeitig auch, ein besserer Freund für die Menschen in seinem Leben zu werden. Ab 24. April.

Die Story der Netflix-Serie, kurz erklärt: Ein fremdes Artefakt taucht auf der Erde auf. Was es hier soll, weiß man nicht – es schweigt. Also macht sich ein Team auf den Weg in ferne Galaxien, um seinen Ursprung zu ergründen. Und herauszufinden, was die fremde Intelligenz von uns will – und ob sie uns freundlich gesinnt ist.

Narcos (Netflix): In drei Staffeln zeichnet die Serie Narcos die Machenschaften der Drogenkartelle in den 1980er und 90er Jahren in Kolumbien nach. Neben dem Aufstieg und Fall des Drogenbarons Pablo Escobar in den 1980er Jahren wird der Kampf der Drug Enforcement Agency gegen die Drogenbosse Kolumbiens gezeigt. Für alle, die davon nicht genug bekommen können, geht es mit zwei Staffeln Narcos: Mexico weiter.

➤ When they see us (Netflix): Einer der größten US-Justizfälle wurde mit "When they see us" in eine Serie gepackt, die einen so schnell nicht mehr loslässt. Die Netflixproduktion (2019) basiert auf den Ereignissen rund um die Vergewaltigung der damals 28-jährigen Trisha Meili im New Yorker Central Park im Jahr 1989 und den damit zusammenhängenden Festnahmen fünf unschuldiger jugendlicher Tatverdächtiger.