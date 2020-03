Gut zu wissen: So gelingt der Familienalltag zu Hause

Selbst erfundene Spiele können die Zeit daheim zu einem Abenteuer machen. Wie wäre es mit einer Verkleide-Ecke, in der Ihr Kind in bunte Stücke aus Ihrem Kleiderkasten, Schuhe oder ausgediente Hüte schlüpfen kann? Auch eine Schatzsuche in der Wohnung bringt Spaß. Wenn Sie Kuscheltiere, Legosteine oder kleine Naschereien verstecken, können sich jüngere Kinder eine ganze Zeit lang in eine spannende Suche vertiefen. Eine ausführliche Liste mit Tipps gegen Langeweile gibt es hier.