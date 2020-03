Training, Quarantäne oder Regeneration: So reagieren die deutschen Clubs

FC BAYERN MÜNCHEN: Leon Goretzka nutzte die fußballfreie Zeit am Samstag für einen Appell an seine Fans. „Lasst uns als Gesellschaft zusammen stehen und denen helfen, die Hilfe benötigen. Nehmt die offiziellen !! Infos der Städte ernst“, twitterte der Nationalspieler. Am Montag erhoffen sich die Verantwortlichen beim FC Bayern etwas Klarheit, wie es in der Liga weitergehen soll.