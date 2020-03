Zwangspause für die WSG Tirol: Wahre Werte fern der Kugel

Innsbruck, Wattens – Normalerweise hätte am gestrigen Samstag um 17 Uhr mit dem Tivoli-Heimspiel gegen Schlusslicht St. Pölten die Qualifikationsrunde für die WSG Tirol begonnen. Der Coronavirus setzt den (inter-)nationalen Fußball aber ja für Wochen außer Gefecht. Und keiner weiß, wie und ob es überhaupt weitergeht.

„Wir waren zuletzt auf einem richtig guten Weg und sind Stand jetzt nach 22 Runden über dem Strich“, meldet sich Stefan Maierhofer zu Wort. Der „Major“ genießt das spielfreie Wochenende inklusive Montag bei seinen Eltern in Niederösterreich und lässt sich von seiner Mutter auch mit Kuchen „verwöhnen“: „Ich genieße die Zeit“, sagt der 37-jährige Routinier, der in den Spielabsagen die „einzig richtige Entscheidung“ sah, „um weitere Ansteckungen zu unterbinden“. Das Heimprogramm, das den WSG-Kickern über Kondi-Coach Johannes Grünbichler zugespielt wird, spult er in aller Routine ab.