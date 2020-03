Von wegen Gretel: „O-zopft-ischs“ beim „Hair & Style“ in Hall

Früher wurden Mädchen, die mit Zopffrisuren in die Schule kamen, gerne gehänselt und als Gretel bezeichnet, heutzutage ernten sie bewundernde Blicke. Das Austauschen darüber, wie welche Frisur am besten gelingt, gehört am Pausenhof dazu. „Egal, ob abends stylisch in den Club, schick auf den Ball, traditionell zum Dirndl oder eben in die Schule oder Universität – mittlerweile ist überall eine Zopffrisur angesagt“, sagt Friseur-Landesinnungsmeister Clemens Happ.