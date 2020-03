Genehmigungspflicht statt Exportverbot für Schutzausrüstung

Berlin – Deutschland hat seine viel kritisierten Exportbeschränkungen für medizinische Schutzausrüstung wieder gelockert. Dies bestätigte das Wirtschaftsministerium in Berlin. Damit seien in der Covid-19-Krise Lieferungen nach Italien wieder möglich, teilte der italienische Wirtschaftsminister Stefano Patuanelli am Sonntag auf Facebook mit.