Zwei Wintersportler bei Skitouren in Tirol verletzt

Auch am Rainer Horn in Prägraten am Großvenediger musste ein Tourengeher nach einem Sturz geborgen werden. Der 70-jährige Österreicher war mit einem Bekannten unterwegs. Bei der Abfahrt stürzte er und zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Er konnte nicht mehr selbstständig abfahren. Der 70-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)